РФ ударила по Харькову баллистикой с кассетной начинкой: уточнены последствия террора
В Харькове в результате российских ракетных ударов баллистикой этим утром по густонаселенному району города много пострадавших, и их количество растет. Также известно о погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.
По последним данным (по состоянию на 6:46), в Харькове известно об уже 40 пострадавших, а также об одном погибшем.
Перед тем мэр Харькова рассказал, что поступала информация "об одном погибшем в собственной квартире".
Отметим также, Терехова информировал, что среди пострадавших был ребенок.
Известно, что во время обстрела города со стороны российских террористов "вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова".
Мэр рассказал о "попадании в многоэтажку", и добавил, что "под завалами могут находиться люди".
Также городской голова информировал, что буди зафиксированы четыре вражеских удара ракетами по городу.
"По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие", - заявил мэр.
Также мэр рассказал, что в Харькове, предварительно, пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрела. Он добавил, что продолжается обследование пораженной территории.
Добавим, как уточнял глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, было "попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе" города.
Глава ОВА позже также рассказал, что среди пострадавших из-за ракетных обстрелов в Харькове - два ребенка.
"Количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось 24 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет", - рассказал глава ОВА Олег Синегубов в 06:26. Чиновник добавил, что один человек погиб.
Но уже в 06:30 он уточнил, что количество раненых в Харькове в результате утренних обстрелов возросло до 28 человек.
Как рассказал мэр, в Харькове из-за обстрела пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.
А уже в 06:46 стало известно, что в Харькове разно выросло количество пострадавших - мэр Терехов сообщил, что их уже сорок.
Обстрел Украины утром 18 апреля
Как сообщалось ранее, утром почти одновременно в городах Харькове и Днепре прогремели взрывы.
Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных ударов со стороны российских оккупантов.
В частности, фиксировалось движение вражеских ракет в сторону Днепра.
Кроме ракет, враг для обстрелов применил дроны-камикадзе. В частности, из-за удара "Шахедов" по Сумам погиб один человек, также известно об одном пострадавшем.
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