RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Днепру: оккупанты уничтожили целый квартал (фото)

Фото: Ракетный удар по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, россияне нанесли ракетный удар по городу Днепру. В результате атаки оккупантов был уничтожен целый квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российские ракеты уничтожили мирный квартал в Днепре", - говорится в сообщении.

Глава области опубликовал фото с места происшествия.

"Истерзанные человеческие жизни… Истерзанные дома. Истерзанные коммуникации. Россиян нельзя простить. Россиян можно только победить", - добавил Резниченко.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Сообщалось о 13 раненых.

Как сообщили в полиции, "прилет" был зафиксирован в Амур-Нижнеднепровском районе. В результате вражеской атаки в частном жилищном секторе вспыхнул пожар, 7 домов разрушены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДнепропетровская областьВойна в Украине