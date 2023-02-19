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Ракетный удар по американской базе в Сирии: повреждены техника и взлетная полоса

Фото: ракетный удар по американской базе нанесли в Сирии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американская военная база на месторождении Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство SANA.

Сообщается, что атака произошла поздно вечером 18 февраля. На территории воинской части взорвалось не меньше трех ракет. Одна из ракет поразила вертолетную площадку, возле которой находилась цистерна с топливом, две другие взорвались около взлетно-посадочной полосы на территории базы.

Ответственность за атаку взяли на себя проиранские шиитские вооруженные формирования, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор. Они воюют на стороне сирийской армии. Незадолго до обстрела над базой был сбит беспилотник.

Ранее мы писали, что вооруженные силы США сбили на территории Сирии беспилотный летательный аппарат, предположительно, иранского производства, производивший разведку в районе американской военной базы.

Напомним, недавно в Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах.

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