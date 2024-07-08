В Киеве 22 погибших из-за обстрела, среди них - двое детей, - КГВА

В Киеве по состоянию на сейчас известно о 22 погибших в результате ракетного удара российских оккупантов. Среди них есть двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Он также добавил, что известно о 82 пострадавших от российского обстрела столицы.

"В результате ракетного удара в столице уже 22 погибших, из них двое детей", - написал Попко.

Удар по Киеву

Отметим, россияне сегодня утром ударили ракетами по Киеву. В столице гремели громкие взрывы.

После этого стало известно, что одна из ракет попала по детской больнице "Охматдет". Там известно о нескольких погибших и около 16 раненых.

На месте происшествия, как сообщили источники РБК-Украина, задержали подозрительного мужчину. Правоохранители проверят, может ли он быть наводчиком.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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