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Ракетный обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях вражеской атаки

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Вторник 06 июня 2023 01:31
Ракетный обстрел Харькова: Терехов рассказал о последствиях вражеской атаки Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские военные, 5 июня, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Глава Харькова рассказал, что из-за обстрела российской оккупационной армии разрушено дорожное покрытие, выбиты окна в жилых домах и офисах. Вероятно, были осколочные попадания в кровли крыш. Сообщается и о повреждении водопровода в Шевченковском районе.

"Разрушенный водопровод. Здесь два водопровода, один имеет диаметр 400, другой - 150. Нам нужно увидеть будет после того, как будет разрешение пиротехников, какие разрушения есть. Сколько жителей не имеют воды - устанавливаются. Сейчас переключают на другой водопровод, будем надеяться, что для людей это не будет заметно", – заявил Терехов.

Он добавил, что это старая часть города, где нет военных объектов.

"Это очень знаковая локация, в 2014 году здесь были теракты. Здесь школа, офисные помещения, жилые дома", – отметил мэр Харькова.

Обстрелы Харькова и области

Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова, 5 июня. По предварительной информации областной военной администрации, россияне атаковали город ракетами С-300.

В результате обстрела оккупантами Харьковской области поврежден трубопровод с аммиаком. Произошла разгерметизация. В ОВА заявили, что могло вытечь более 100 тонн аммиака.

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