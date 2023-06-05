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Войска РФ наносят удары по Харькову и области, - ОВА

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Харьков, Понедельник 05 июня 2023 23:35
Войска РФ наносят удары по Харькову и области, - ОВА Фото: войска РФ наносят удары по Харькову и области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска наносят удары по Харькову и области, в городе прозвучало несколько взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу.

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы - как минимум прозвучало несколько", - говорится в сообщении мэра.

Прилеты зафиксированы в в Слободском и Шевченковском районах

"Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попадания", - говорится в заявлении главы ОВА.

Игорь Терехов отметил, что прилеты зафиксированы в центре Харькова и Слободском районе города.

"ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации - на данный момент без пострадавших, но обследование оказавшихся под ударом территорий продолжается", - подчеркнул он.

Обстрелы Харькова и области

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты регулярно наносят удары по Харькову и области. В последние недели обстрелы усилились. Так, сегодня войска РФ ударили по Балаклее, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Еще девять получили ранения.

Позже стало известно, что враг повредил трубопровод с аммиаком, который расположен в Купянском районе Харьковской области, в результате обстрела произошла его разгерметизация. Также в ОВА заявили, что принимают решение о принудительной эвакуации детей и взрослых из пограничных населенных пунктов, где ухудшается ситуация с обстрелами.

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