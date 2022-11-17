Ракетный обстрел Днепра: попадание по инфраструктуре и более 20 пострадавших

Сегодня, 17 ноября, русские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в инфраструктурные объекты, более 20 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них - в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.
Сообщается, что изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.
"Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили свою привычную жизнь. За все эти преступные обстрелы придет расплата", - добавил глава Днепропетровской ОВА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром 17 ноября российские войска обстреляли Днепр . Зафиксировано несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, есть пострадавшие.
Также ранее мы писали, что ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области . Ракеты попали в гражданские объекты, есть погибшие.
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