Ракетный обстрел Днепра: попадание по инфраструктуре и более 20 пострадавших

"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них - в больнице. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.

Сообщается, что изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.

"Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили свою привычную жизнь. За все эти преступные обстрелы придет расплата", - добавил глава Днепропетровской ОВА.