Ракетний обстріл Дніпра: влучання по інфраструктурі та понад 20 постраждалих

Сьогодні, 17 листопада, російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань в інфраструктурні об'єкти, більше 20 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них - у лікарні. Одна постраждала у важкому стані", - написав Резніченко.
Повідомляється, що понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю.
"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя. За усі ці злочинні обстріли прийде розплата", - додав голова Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що зранку 17 листопада російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі.
Також раніше ми писали, що вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному із населених пунктів Запорізької області. Ракети влучили в цивільні об'єкти, є загиблі.
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