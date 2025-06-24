Ракетный обстрел Днепра: количество раненых возросло до 153, более десятка "тяжелые"

По словам Лысака, по состоянию на сейчас известно о 153 раненых в Днепре, среди которых 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

Фото: количество раненых в Днепре возросло до 153, более десятка "тяжелые" (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Медицинскую помощь оказали уже 18 детям. Самому маленькому пациенту всего полгода", - добавил он.

Ракетный обстрел Днепра

24 июня примерно в 11:10 российские войска нанесли ракетный удар по городам Днепр и Самар.

В Днепре в результате атаки повреждено административное здание, выбиты окна в жилых домах, магазинах, учебных учреждениях, детской больнице и общежитии.

Также получил повреждения пассажирский поезд - на момент обстрела внутри находились пассажиры, часть из них получила травмы.

На местах работают медики, спасатели и правоохранители. Следственно-оперативные группы фиксируют последствия ударов и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Подробнее о вражеском обстреле Днепра - в материале РБК-Украина.