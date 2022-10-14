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Ракетные удары по Харькову: в ОВА назвали последствия

Иллюстративное фото: названы последствия ракетных ударов россиян по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате дневного ракетного удара российских оккупантов по Харькову повреждены несколько зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет", - рассказал Синегубов.

По его словам, пострадавших в результате вражеской атаки предварительно нет. На месте обстрелов уже работают профильные службы и документируют преступления россиян.

Напомним, ранее стало известно, что днем 14 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В городе зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".

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