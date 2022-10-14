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Ракетні удари по Харкову: в ОВА назвали наслідки

Ілюстративне фото: названо наслідки ракетних ударів росіян по Харкову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок денного ракетного удару російських окупантів по Харкову пошкоджено кілька будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Внаслідок денних ударів росіян зафіксовано ушкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. З російського Бєлгорода окупанти випустили п'ять ракет", - розповів Синєгубов.

За його словами, постраждалих внаслідок ворожої атаки попередньо немає. На місці обстрілів уже працюють профільні служби та документують злочини росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

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