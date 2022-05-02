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Латвія закликала громадян покинути Придністров'я і відмовитися від поїздок туди

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Рига, Понеділок 02 травня 2022 17:12
Латвія закликала громадян покинути Придністров'я і відмовитися від поїздок туди Фото: Латвія закликала громадян покинути Придністров'я і відмовитися від поїздок туди (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Латвії закликає громадян не їздити в Придністров'ї. А тим латвійцям, які зараз перебувають у невизнаній державі, МЗС радить покинути її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Латвії.

"У зв'язку з російською військовою агресією в Україні і діями Збройних сил поблизу молдавського кордону, ми настійно закликаємо громадян Латвії не відвідувати Придністровський регіон, а громадян, що знаходяться там, покинути регіон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ запевнили в контрольованості обстановки у прикордонних районах, в тому числі і вздовж невизнаного Придністров'я.

Крім того, РФ розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Події, які розвинуться в країні, також можуть бути вирішальними і для України.

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Латвія Приднестровье
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