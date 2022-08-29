Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі
У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 20 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій. Сумарна кількість ракет складає до 20 "Калібрів", - зазначили військові.
Окрім цього, в ОК "Південь" розповіли, що для масовості на чергування росіяни додали великий десантний корабель.
Відтак, загроза ракетних ударів, диверсійних заходів і проявів, як і артилерійських обстрілів, в районах географічно досяжних ворожими засобами ураження, залишається актуальною.
Наші воїни закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог і зважати на те, що пляжний відпочинок і купання у замінованому морі - подвійна небезпека в сучасних умовах.
"Будьте свідомими і уважними, не полишайте без інформування компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", - додали в Оперативному командуванні "Південь".
Нагадаємо, українська авіація продовжує потужно бити по російських окупантах. ЗСУ 28 серпня знищили багато живої сили та техніки ворога на півдні.
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