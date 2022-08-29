ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 02:45
Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 20 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій. Сумарна кількість ракет складає до 20 "Калібрів", - зазначили військові.

Окрім цього, в ОК "Південь" розповіли, що для масовості на чергування росіяни додали великий десантний корабель.

Відтак, загроза ракетних ударів, диверсійних заходів і проявів, як і артилерійських обстрілів, в районах географічно досяжних ворожими засобами ураження, залишається актуальною.

Наші воїни закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог і зважати на те, що пляжний відпочинок і купання у замінованому морі - подвійна небезпека в сучасних умовах.

"Будьте свідомими і уважними, не полишайте без інформування компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", - додали в Оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, українська авіація продовжує потужно бити по російських окупантах. ЗСУ 28 серпня знищили багато живої сили та техніки ворога на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море Війна Росії проти України
NEWS
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати