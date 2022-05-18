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Ракетна атака по Дніпру: кількість поранених зросла до трьох

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість поранених внаслідок нічної ракетної атаки по Дніпру зросла до трьох. Всі вони госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Уточнена інформація по сьогоднішнім "прильотам". Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік. У них осколкові поранення. Всі у лікарні", - написав він.

Ракетна атака по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні вночі в Дніпрі вночі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга поцілила об'єкт транспортної інфраструктури. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу.

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Дніпроракетный удар