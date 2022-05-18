Ракетна атака по Дніпру: кількість поранених зросла до трьох

"Уточнена інформація по сьогоднішнім "прильотам". Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік. У них осколкові поранення. Всі у лікарні", - написав він.

Ракетна атака по Дніпру

Нагадаємо, сьогодні вночі в Дніпрі вночі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга поцілила об'єкт транспортної інфраструктури. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.