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Ракетная атака по Днепру: количество раненых возросло до трех

Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Количество раненых в результате ночной ракетной атаки по Днепру возросло до трех. Все они госпитализированы с осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Уточнена информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека. Две женщины и мужчина. У них осколочные ранения. Все в больнице", - написал он.

Ракетная атака по Днепру

Напомним, сегодня ночью в Днепре ночью прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Изначально сообщалось об одной пострадавшей.

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Днепрракетный удар