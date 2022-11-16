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Опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров"

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Среда 16 ноября 2022 05:46
Опасность возросла. Россия держит в Черном море десятки "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море десятки "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"У побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров вражеского флота, в том числе 4 носителя, снаряженных двадцатью крылатыми ракетами типа "Калибр", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что россияне продолжают применять высокоточные ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным громадам.

"Подразделения ПВО работают по целям противника, а обломки от сбитых вражеских ракет и дронов могут быть опасны для жизни. Поэтому, в который раз напоминаем о необходимости перейти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит отбой опасности", - добавили наши воины.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили 2 состава врага в Новой Каховке и Олешках.

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