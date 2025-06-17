Оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-95
В России в ночь на 17 июня взлетели бомбардировщики Ту-95. Их подняли с аэродрома "Оленья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область)", - сказано в сообщении Воздушных сил.
Военные уточнили, что самолеты летят в юго-восточном направлении.
Воздушные силы пообещали сообщить дополнительно в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет.
Атака дронов
К слову, россияне 16 июня вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
В частности, взрывы уже прозвучали в Киеве. Известно, что в Соломенском районе упал дрон.
При этом в Святошинском районе в результате атаки загорелся автомобиль.
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