Оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-95

В России в ночь на 17 июня взлетели бомбардировщики Ту-95. Их подняли с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Воздушные силы пообещали сообщить дополнительно в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет.

Военные уточнили, что самолеты летят в юго-восточном направлении.

"Зафиксирована активность 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область)", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Атака дронов

К слову, россияне 16 июня вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, взрывы уже прозвучали в Киеве. Известно, что в Соломенском районе упал дрон.

При этом в Святошинском районе в результате атаки загорелся автомобиль.

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