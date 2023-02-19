Россия держит в Черном море ракетоносители, но "Калибров" не хватает, - Гуменюк

Россия вывела в Черное море два ракетоносителя. Однако у врага истощены запасы крылатых ракет, поэтому "Калибров" не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что на утро 19 февраля на боевом дежурстве в Черном море находятся 9 российских кораблей. Среди них два ракетоносителя, один - надводный, другой - подводный.

Общий залп может составлять 8 ракет. Однако оккупанты имеют ракетоносители в пунктах базирования.

"Мы наблюдаем неуверенность врага в количестве ракет. Они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку им их уже не хватает", - сказала Гуменюк.

По ее словам, Россия хоть и продолжает производить новые ракеты, однако скорость пополнения запасов не слишком интенсивна.

"Это говорит о том, что скорость восстановления запаса не такая, как они хотели бы. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество "Калибров" у них осталось на уровне около 20%. Это критически низкий уровень запаса. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-то дополнительные ракеты", - предупредила спикер.

Напомним, вчера россияне снова атаковали Украину ракетами, в частности оккупанты ударили по Хмельницкому.

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