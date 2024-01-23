Ракетная опасность по всей Украине: еще один МиГ-31К взлетел в РФ (обновлено)

В России взлетел еще один истребитель МиГ-31К, который может являться носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Опасность воздушных ударов сохраняется на всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные заявили о фиксации взлета еще одного вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области (РФ).

"Ракетная опасность для всей территории Украины остается!" - говорится в объявлении.

Отбои тревоги

В 17:43 в Воздушных силах заявили об отмене ракетной опасности из-за взлета российского истребителя.

"Отбой угрозы по МиГ-31К", - говорится в объявлении.

Ракетная опасность

Напомним, перед тем сегодня, 23 января, около трех часов дня была объявлена масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Причиной стала фиксация взлета в России истребителя-ракетоносителя МиГ-31К.

Ранее сегодня утром по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске войсками РФ ракет со стратегической авиации. Позже появилась информация о работе ПВО в Киеве.

Позже воздушная тревога в Украине была объявлена в 13:24 - она затронула Киев, область и часть Украины. В частности: Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики и пусках ракет.