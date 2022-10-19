ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях, - ОК "Юг"
Фото: ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях (zsu.gov.ua)
ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины в течение 18 октября нанесли мощные удары по врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника", - отметили военные.
В ОК "Юг" указали, что потери России составляют:
- 84 рашиста;
- 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С";
- танк;
- 3 единицы автобронетехники;
- 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области накрывают многие мобилизованные россияне.
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