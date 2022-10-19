ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях (zsu.gov.ua)

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины в течение 18 октября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника", - отметили военные. В ОК "Юг" указали, что потери России составляют: 84 рашиста;

2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С";

танк;

3 единицы автобронетехники;

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.