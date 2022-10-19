ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях, - ОК "Юг"

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 03:15
ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в Херсонской и Николаевской областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины в течение 18 октября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средства противника", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что потери России составляют:

  • 84 рашиста;
  • 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С";
  • танк;
  • 3 единицы автобронетехники;
  • 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области накрывают многие мобилизованные россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, - Генштаб
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, - Генштаб
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов