За год войны Россия нанесла почти пять тысяч ракетных ударов по Украине

С февраля 2022 года Россия нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, 3,5 тысячи авиационных и 1,1 тысячи ударов с помощью дронов.

Об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Даниил Кубай, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В общей сложности с начала войны российская федерация совершила почти 5 тыс. ракетных ударов, почти 3500 авиаударов и почти 1100 ударов беспилотниками. Без всякого военного смысла российские войска продолжают реализовывать стратегию бессмысленного разрушения, превращая в руины целые города и убивая невинных граждан" он.

Дипломат отметил, что в результате преступных действий РФ с начала полномасштабного вторжения погибло 8 231 гражданское лицо, а 13 734 получили ранения.