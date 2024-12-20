Ракетная атака на Киев: количество пострадавших возросло до девяти
В Киеве возросло количество пострадавших в результате утренней ракетной атаки врага. Также известно о погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, по состоянию на сейчас известно о:
- девяти пострадавших, среди которых четверо были госпитализированы;
- одном погибшем.
Добавим, что в результате обстрела обломки обнаружили в четырех районах Киева, а именно:
- Голосеевском;
- Соломенском;
- Шевченковском;
- Днепровском.
В частности есть возгорания на крышах зданий, возгорание автомобилей и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе.
"В результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов", - рассказывал Кличко.
Обстрел Киева
Российские войска регулярно осуществляют атаки на украинские территории, создавая серьезную угрозу жизни и безопасности мирного населения. Для этих нападений используются различные виды вооружения, в том числе ракетные комплексы, артиллерийские системы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиабомбы (КАБ).
Сегодня утром, 20 декабря, российские террористы совершили очередной ракетный обстрел столицы Украины - Киева. После объявления воздушной тревоги в городе прогремела серия взрывов.
Позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) показала последствия обстрела города.
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