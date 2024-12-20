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Ракетная атака на Киев: количество пострадавших возросло до девяти

Пятница 20 декабря 2024 09:37
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Ракетная атака на Киев: количество пострадавших возросло до девяти Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве возросло количество пострадавших в результате утренней ракетной атаки врага. Также известно о погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, по состоянию на сейчас известно о:

  • девяти пострадавших, среди которых четверо были госпитализированы;
  • одном погибшем.

Добавим, что в результате обстрела обломки обнаружили в четырех районах Киева, а именно:

  • Голосеевском;
  • Соломенском;
  • Шевченковском;
  • Днепровском.

В частности есть возгорания на крышах зданий, возгорание автомобилей и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе.

"В результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов", - рассказывал Кличко.

Обстрел Киева

Российские войска регулярно осуществляют атаки на украинские территории, создавая серьезную угрозу жизни и безопасности мирного населения. Для этих нападений используются различные виды вооружения, в том числе ракетные комплексы, артиллерийские системы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиабомбы (КАБ).

Сегодня утром, 20 декабря, российские террористы совершили очередной ракетный обстрел столицы Украины - Киева. После объявления воздушной тревоги в городе прогремела серия взрывов.

Позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) показала последствия обстрела города.

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