RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная атака по Днепропетровской области: в ОВА показали последствия

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области (telegram dnipropetrovskaODA)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия ночью, 22 июня, нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Повреждены частные дома и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука и Днепропетровскую ОВА.

Российские военные выпустили ракеты из акватории Азовского моря по Лозоватской общине Криворожского района.

В результате вражеского обстрела повреждены 10 частных жилых домов, 1 хозяйственная постройка, 2 гаража, 2 автомобиля, 1 газопровод, водопровод, линии электропередачи.

Также, оккупанты трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никополь.

"К счастью, без жертв и раненых. В других общинах области ночь прошла тихо", - отметил Лукашук.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Войска РФ обстреливают Днепропетровскую область практически каждый день. Чаще всего под вражеский огонь попадает Никопольский район. 20 июня, оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине.

Ночью, 18 июня, российская оккупационная армия атаковала область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить все враждебные цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьракетна атакаВойна России против Украины