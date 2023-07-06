Ракеты резко сменили курс. Главное о самой масштабной атаке РФ на Львов

Львов атаковали с моря

Ночью во время воздушной тревоги во Львове прогремело несколько взрывов. Сообщалось о работе средств ПВО по воздушным целям в городе и области. До этого в командовании Воздушных сил предупреждали о запуске российских ракет в направлении западных областей. Местные власти просили людей оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Воздушная тревога в общей сложности длилась с 02:06 до 03:18. В этот промежуток сообщалось о повторных взрывах.

Согласно официальным данным, россияне нанесли удар из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Их запустили с надводных кораблей и подводных лодок.

Всего было зафиксировано движение нескольких групп ракет. Сначала они шли на север вдоль Днепра, огибая рельеф, а затем резко изменили курс на западные регионы. Авиация и зенитно-ракетные подразделении сбили 7 из 10 единиц.

Фото: последствия прилетов во Львове (facebook.com/MVS LVIV)

"На этот раз была вероятность, что Киев будет под ударом, но они (ракеты, - ред.) резко свернули на Запад и атаковали Львов. Истребительная авиация пыталась их уничтожать по маршруту следования, и какая-то часть была уничтожена истребителем, но, все же, большинство ракет было уничтожено именно на западе", - отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Последствия удара. Жертвы и пострадавшие

Ракеты ударили в объект критической инфраструктуры во Львове и многоквартирный дом. Пожар в доме оперативно потушили, на месте работают спасатели и медики, продолжается разбор завалов. Есть информация, что под ними могут находиться люди. Ударом разрушены 3-ий и 4-ый этажи в двух подъездах.

Как заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, было прямое попадание ракеты в жилой дом.

По состоянию на сейчас подтверждена гибель 4 человек. В момент попадания все они находились в квартирах. Также известно о 37 пострадавших. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, более 60 эвакуировали.

Мэр Львова Андрей Садовой говорит, что в общей сложности повреждены 35 домов. Серьезно разрушены около 60 квартир. Город уже принял решение выделить 100 млн гривен на их восстановление. А жильцам, потерявшим квартиры, предложили разместиться в гостинице или в модульном городке в Стрыйском парке.

Отметим, самой младшей погибшей был всего 21 год, самой возрастной - 95. Известно, что в результате удара, в частности, погибли сестра и мать львовского журналиста Владимира Садового.

По словам Максима Козицкого, рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие, причем оно в нормальном состоянии и во время воздушной тревоги было открыто. Но со всего дома там находились всего пять человек.

Кроме того, в данном районе повреждены:

более 250 квартир

10 общежитий

дом ребенка

два вуза

санаторная школа

более 50 автомобилей

Фото: разбор завалов в разрушенном доме (t.me/dsns_telegram)

Еще повреждена подстанция и около 150 абонентов остаются без электричества.

"Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения", - добавил мэр Андрей Садовой.

В память о погибших город объявил двухдневный траур.

Что касается области, то во Львовском районе обломок ракеты упал в одном из сел вблизи Народного дома. В результате образовалось воронка, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Золочевском районе обломки упали на территории частного хозяйства в одном из сел. Там также без пострадавших.

Реакция на удар по Львову

Президент Владимир Зеленский назвал ночную атаку на Львов ударом российских террористов.

"Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", - отметил он и публиковал еще одно видео с последствиями.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал удар по Львову терроризмом, который можно остановить только силой. Поэтому Украине нужно как можно больше средств противовоздушной и противоракетной обороны. А партнеры на Западе должны наработать механизм наказания стран за реэкспорт компонентов для производства российских ракет.

"И, конечно же, гарантии безопасности и Украина в составе НАТО - это реальные сигналы, которых боится Путин. Приглашение нашей страны в НАТО с усилением оборонных возможностей позволит победить россиян. Членство в НАТО будет обеспечивать безопасность Европы на долгие годы. Без этого российский режим, если сохранит целостность, сможет продолжать воздушный террор", - добавил он, намекая на ожидания Украины от саммита лидеров Североатлантического альянса, который 11-12 июля пройдет в литовском Вильнюсе.

Тем временем министр внутренних дел Игорь Клименко возмущен сообщениями о не менее 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных ударов. По данному факту уже открыто уголовное дело.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ставит жертвы среди гражданских в укор западным союзникам.

"Каждый прилет ракеты в многоквартирный дом неизбежно задает два простых вопроса. Первое: разве своевременная передача нужных объемов снарядов/танков/дальнобойных ракет и, конечно же, штурмовой и истребительной авиации не стоит сохранившихся жизней украинцев или жизнь людей вообще не принимается во внимание в этих расчетах?", - написал он в своем Twitter.

Он также недоволен тем, что Запад упорно делает вид, что нельзя допустить падения режима Путина, поскольку не знает, что делать с Россией, если она погрузится в хаос.

"Или безразлично, потому что ракеты все равно не полетят дальше Киева, Одессы и Львова?", - добавил Подоляк.

Как россияне раньше били по Львову и области

Территория Львовской области подвергалась ударам с самого начала полномасштабного вторжения. В частности, 24 февраля 2022 года были атакованы воинские части в Бродах, Новом Калинове и Каменке-Бугской.

В марте из акватории Черного и Азовского морей самолеты выпустили несколько десятков ракет, часть из которых ударили по Яворовскому полигону. Тогда погибли 35 человек, еще более 130 получили ранения. В том же месяце ракеты прилетели в авиаремонтный завод во Львове, нефтебазу и бронетанковый завод.

Весной российская авиация била по объектам с территории Беларуси. Самая смертоносная атака произошла 18 апреля, когда ракеты ударили в три военных объекта и станцию технического обслуживания (СТО). В общей сложности сообщалось о гибели не менее 7 человек и еще 11 пострадавших.

Фото: последствия ракетоного прилета по шиномонтажу в апреле 2022 года (t.me/kozytskyy_maksym_official)

На момент атаки на СТО находились 20 человек. Ударом были повреждены около 40 автомобилей, здания, волной повыбивало двери и окна. Пожар перекинулся на машины, из-за чего район был охвачен черным дымом. По некоторым данным, целью атаки был железнодорожный вокзал.

Затем были удары по транспортной и энергетический инфраструктуре, в мае ракеты прилетели в военный объект в 15 километрах от границе с Польшей. Периодические удары продолжались летом, осенью, зимой и уже весной 2023 года.

Предыдущая атака произошла утром 20 июня, когда дроны Shahed поразили объект критической инфраструктуры. Из-за попадания перекрывали улицу Витовского, на месте возник пожар, было повреждено перекрытие между этажами, но обошлось без пострадавших.

До этого в мае над областью сбили 15 ударных дронов, а 29-го числа - ракету над Золочевским районом, от ее обломков сгорело хозяйственное здание и трактор.

В марте 2023-го во время массированного ракетного удара по Украине российская ракета упала на жилую зону в селе Большая Ольшаница Золочевского района. В результате были уничтожены три дома, автомобили и погибли пять человек.