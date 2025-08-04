Ракеты для Patriot и не только. Украина получит американское оружие за счет Нидерландов

Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью De Telegraaf заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
По его словам, Нидерланды выделяют 500 млн евро на новую инициативу, в рамках которой Украина получит американское оружие за счет стран Европы.
"Особенно важны американские системы противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы Украина могла защищаться", - отметил он.
Он утверждает, что таким образом Нидерланды стали первой страной, которая выделила деньги на такую инициативу. Так нидерландские власти хотят подать пример.
По словам министра, в нидерландский пакет поддержки входят ракеты и детали для систем ПВО Patriot и HAWK. Также украинским защитникам будут переданы артиллерийские снаряды, хотя точный состав пакета еще согласовывается.
"Ежедневные российские удары - это чистый террор, цель которого - сломить Украину. Нидерланды не хотят этого допустить и потому участвуют в поддержке. Только продолжая решительно поддерживать Украину, мы сможем усилить давление на Россию и противостоять ее агрессии. Это крайне важно, потому что чем больше Россия продвигается в Украине, тем большей угрозой она становится для остальной Европы", - добавил Брекельманс.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину.
Трамп заверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.
Американский лидер обещал, что в рамках этой инициативы Украина получит "лучшее оружие".