Ракеты намного дороже. Глава Пентагона высоко оценил дальнобойные дроны Украины

Украинские дальнобойные беспилотники являются эффективным и точным вооружением. Также их преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны США Ллойда Остина.
Он отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, "что повлияло на поле боя".
Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.
"Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точным наведением стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал", - уточнил министр.
Остин также подчеркнул, что как Украина будет использовать такой потенциал, - решать только ей.
Напомним, США, Британия и Франция предоставляют Украине дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров.
Но украинские защитники ограничены в использовании такого вооружения - они не могут применять его для ударов вглубь России. Снятие таких ограничений Киев активно обсуждает с Лондоном, Парижем и Вашингтоном.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, который, в частности, предусматривает разрешение на удары вглубь России западным оружием. Но пока что ограничения союзники не снимали.
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