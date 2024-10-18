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Ракеты намного дороже. Глава Пентагона высоко оценил дальнобойные дроны Украины

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские дальнобойные беспилотники являются эффективным и точным вооружением. Также их преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны США Ллойда Остина.

Он отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, "что повлияло на поле боя". 

Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство. 

"Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точным наведением стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал", - уточнил министр. 

Остин также подчеркнул, что как Украина будет использовать такой потенциал, - решать только ей. 

Запрет на удары вглубь России

Напомним, США, Британия и Франция предоставляют Украине дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров.

Но украинские защитники ограничены в использовании такого вооружения - они не могут применять его для ударов вглубь России. Снятие таких ограничений Киев активно обсуждает с Лондоном, Парижем и Вашингтоном.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, который, в частности, предусматривает разрешение на удары вглубь России западным оружием. Но пока что ограничения союзники не снимали.

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