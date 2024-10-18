Ракети набагато дорожчі. Глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України

Він зазначив, що Україна "з великим успіхом" використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема, українські захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, "що вплинуло на поле бою".

Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

"Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал", - уточнив міністр.

Остін також підкреслив, що як Україна буде використовувати такий потенціал, - вирішувати лише їй.