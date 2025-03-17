Gepard, дроны Vector и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Правительство Германии в понедельник, 17 марта, обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты для IRIS-T и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard, и боеприпасы для БПМ Marder.

Что еще в обновленном списке:

10 тысяч боеприпасов для Gepard;

5 тысяч боеприпасов 155-мм;

2 тысячи боеприпасов 122-мм;

50 разведдронов VECTOR (всего 549)

30 гусеничных дронов Gereon RCS;

30 систем обнаружения дронов.

Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала. В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета

А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

Помощь Украине от Германии

Ранее мы писали о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

В то же время, издание Der Spiegel писало, что Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.