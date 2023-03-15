Ракеты, дроны и снаряды. В Минобороны назвали неотложные потребности Украины

Украинские военные нуждаются в поставках наступательного и оборонного вооружения от международных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Отмечается, что из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения временно захваченных россиянами территорий, наши бойцы нуждаются в поставках оборонительного и наступательного вооружения от международных союзников.
К наиболее необходимым видам вооружений относят:
Коммуникационники отмечают, что западные образцы вооружения благодаря лучшим техническим характеристикам демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, которые стоят на вооружении у российской армии. А это, в свою очередь, позволяет украинским бойцам тратить меньше боеприпасов и добиваться успеха поставленных задач с меньшим риском для жизни.
Напомним, что уже началась десятая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн".
Ранее спикер Пентагона Пэт Райдер заявлял, что на заседании союзники сосредоточатся на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы.
РБК-Украина анализировало, чего ждать Украине от десятого "Рамштайна".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.