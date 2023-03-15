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Ракеты, дроны и снаряды. В Минобороны назвали неотложные потребности Украины

Фото: в Минобороны назвали неотложные потребности Украины в вооружении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные нуждаются в поставках наступательного и оборонного вооружения от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Отмечается, что из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения временно захваченных россиянами территорий, наши бойцы нуждаются в поставках оборонительного и наступательного вооружения от международных союзников.

К наиболее необходимым видам вооружений относят:

  • ракеты к РСЗО HIMARS;
  • ракеты к РСЗО MARS;
  • 155 мм снаряды;
  • 120 мм мины;
  • ракеты к системам ПВО;
  • ракеты к системам противотанковых ракетных комплексов;
  • авиационные средства поражения;
  • баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),
  • танковые снаряды 105 и 125 мм.

Коммуникационники отмечают, что западные образцы вооружения благодаря лучшим техническим характеристикам демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, которые стоят на вооружении у российской армии. А это, в свою очередь, позволяет украинским бойцам тратить меньше боеприпасов и добиваться успеха поставленных задач с меньшим риском для жизни.

Напомним, что уже началась десятая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн".

Ранее спикер Пентагона Пэт Райдер заявлял, что на заседании союзники сосредоточатся на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы.

РБК-Украина анализировало, чего ждать Украине от десятого "Рамштайна".

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