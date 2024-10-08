С ракетами JASSM. Топ-генерал США составил список оружия, которое помогло бы Украине, - CNN
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия, которое могло бы помочь Украине в обороне от российских оккупантов. Туда, в частности, входят дальнобойные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации источников издания, такой список представили Конгрессу в начале прошлого месяца. Он вошел в секретный отчет о стратегии администрации Байдена по отношению к Украине.
CNN утверждает, что в списке были дальнобойные ракеты JASSM для F-16, которые могут поражать цели в радиусе до 370 километров.
Также Каволи внес в список систему связи Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО. Она должна обеспечить более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.
Собеседник издания отметил, что Украина уже неоднократно просила о передаче как JASSM, так и Link 16.
В списке американского генерала не было указано, почему США до сих пор не предоставили Украине такую помощь. Но, как рассказал один из источников CNN, в случае с Link 16 наиболее вероятной причиной является страх, что чувствительные технологии США могут попасть в руки россиян.
При этом источник добавил, что ракеты JASSM могут оказаться для Украины бесполезными, если она не достигнет "определенного превосходства" в воздухе.
Что предшествовало
Напомним, только недавно Украина получила от партнеров первую партию истребителей F-16.
В августе издание Politico написало, что США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM.
Журналисты уточняли, что решение о поставках пока не принято, поскольку в Вашингтоне работают над "сложными деталями". По состоянию на сейчас США так и не объявляли предоставление таких ракет Украине.
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