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З ракетами JASSM. Топ-генерал США склав список зброї, яка б допомогла Україні, - CNN

Вашингтон, Вівторок 08 жовтня 2024 22:56
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З ракетами JASSM. Топ-генерал США склав список зброї, яка б допомогла Україні, - CNN Фото: Крістофер Каволі, головнокомандувач Збройних сил США в Європі (flickr by NATO)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі склав список зброї, яка могла б допомогти Україні в обороні від російських окупантів. Туди, зокрема, входять далекобійні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією джерел видання, такий список представили Конгресу на початку минулого місяця. Він увійшов до секретного звіту про стратегію адміністрації Байдена щодо України.

CNN стверджує, що у списку були далекобійні ракети JASSM для F-16, які можуть вражати цілі у радіусі до 370 кілометрів.

Також Каволі вніс до списку систему зв'язку Link 16 - мережу обміну даними, яку використовують США та НАТО. Вона повинна забезпечити безперебійний зв'язок між бойовими системами і особливо корисна для командування та управління протиповітряною та протиракетною обороною.

Співрозмовник видання зазначив, що Україна вже неодноразово просила про передачу як JASSM, так і Link 16.

У списку американського генерала не було зазначено, чому США досі не надали Україні такої допомоги. Але, як розповіло одне з джерел CNN, у випадку з Link 16 найімовірнішою причиною є страх, що чутливі технології США можуть потрапити до рук росіян.

При цьому джерело додало, що ракети JASSM можуть виявитися для України марними, якщо вона не досягне "певної переваги" у повітрі.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно Україна отримала від партнерів першу партію винищувачів F-16.

У серпні видання Politico написало, що США готові передати Україні далекобійні ракети JASSM.

Журналісти уточнювали, що рішення про постачання поки що не прийнято, оскільки у Вашингтоні працюють над "складними деталями". Наразі США так і не оголошували надання таких ракет Україні.

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