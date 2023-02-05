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Ракета попала в здание университета Бекетова в Харькове, уже 5 раненых

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Харьков, Воскресенье 05 февраля 2023 11:17
Ракета попала в здание университета Бекетова в Харькове, уже 5 раненых Фото: ракета попала в здание университета Бекетова в Харькове, уже 5 раненых (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Харькова в воскресенье, 5 февраля, одна из ракет С-300 попала в здание центрального корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. На данный момент ранения получили уже 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Харькова Игоря Терехова местным СМИ.

"Специалисты обследуют все дома. Основная задача - поквартирный обход. Будем восстанавливать коммуникации, если они были повреждены", - пояснил Терехов, добавив, что среди основных задач и "помощь академии городского хозяйства".

По данным пресс-секретаря Национальной полиции Харьковской области Елены Баранник ранения получили 5 человек: четверо - это жители жилого дома и пятый - это охранник университета. Троим раненым оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

Как рассказали в областной прокуратуре, по предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения. Другая вражеская ракета попала возле жилого дома.

Обстрел Харькова

5 февраля российские оккупанты атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300. Зафиксирован "прилет" в жилую постройку. Изначально сообщалось об одном пострадавшем.

Позже стало известно о 3 раненых. При этом одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Позже стало известно, что ранения получил и охранник одного из ВУЗов, куда попала вторая ракета.

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