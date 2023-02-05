Харьков под ударом, есть "прилет" в центре города. Жителей просят оставаться в укрытиях

Именно сейчас российские оккупанты обстреливают Харьков и область. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Обновлено. По данным главы региона, зафиксирован "прилет" в центральной части города.

"Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

Обновлено. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, оккупанты ударили по центру города двумя ракетами С-300.

"Две вражеских ракеты ударили по центру Харькова. Попадание в Киевском районе города. Предварительно речь идет о ракетах С-300", - рассказал он.

По его словам, информации о жертвах удара пока нет - на месте попадания ракет уже работает ГСЧС, разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Обновлено. Терехов рассказал, что одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова.

"В настоящее время известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", - написал он в Telegram.

Напомним, 29 января, в Харькове прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что российские войска обстреляли город. Оккупанты выпустили ракету С-300, которая попала в жилой дом в Киевском районе.

В результате атаки разрушен последний этаж одного из подъездов. Известно о трех пострадавших и жертве. Из-за ракетного удара погибла пожилая женщина.