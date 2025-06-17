"Ракета прошла девять этажей". Клименко назвал последствия удара по Киеву

Пострадавшие и погибшие

По словам главы МВД, в Киеве 27 локаций, которые атаковал враг. Там работает около 2 тысяч человек, в первую очередь это спасатели, полиция, коммунальные службы и врачи.



"В настоящее время мы можем подтвердить 40 пострадавших, один погибший. Но сейчас поступает информация что с одной локации - жилой дом у нас есть, много погибших, будет подтверждение через 10 минут", - добавил министр.

Удар по девятиэтажке

Также он уточнил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Соломенском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей", - добавил министр.

По его словам, поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Обновлено 07:43

Министр внутренних дел уточнил, что в Киеве из-за атаки России погибли 14 человек. Еще 44 - пострадали.

