"Ракета пройшла дев'ять поверхів". Клименко назвав наслідки удару по Києву

Російські окупанти в ніч на 17 червня вдарили по Києву дронами та ракетами. Внаслідок цього десятки мирних жителів постраждали.
Про це на місці російського удару по багатоповерхівці в Солом'янському районі заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами голови МВС, у Києві 27 локацій, які атакував ворог. Там працює близько 2 тисяч осіб, насамперед це рятувальники, поліція, комунальні служби та лікарі.
Також він уточнив, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі.
Фото: росіяни вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів", - додав міністр.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи вже почалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.
Оновлено 07:43
Міністр внутрішніх справ уточнив, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей. Ще 44 - постраждали.
Нагадаємо, у Києві в ніч на 17 червня протягом кількох годин лунали вибухи. Окупанти використовували для атаки крилаті ракети, балістику та дрони.
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару поступово збільшувалася.
При цьому нещодавно стало відомо, що в Солом'янському районі в п'ятиповерхівці виникла пожежа. Там було відомо про 18 постраждалих.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що згідно з останніми даними, у Києві відомо про 14 загиблих внаслідок удару росіян.
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