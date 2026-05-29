Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась прямо во время испытаний в США

"Во время сегодняшнего испытания горячего огня мы столкнулись с аномалией. Все сотрудники учтены. Мы будем предоставлять обновления, как только узнаем больше", - говорится в заявлении Blue Origin.

Компания Blue Origin должна была заправить ракету топливом в четверг вечером перед запланированным испытательным запуском двигателей ракеты.

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в прошлом месяце успешно запустила свою третью ракету New Glenn Rocket.

Эту ракету готовили к запуску четвертой миссии New Glenn уже 4 июня, чтобы запустить 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo, который конкурирует со Starlink Илона Маска.

Как известно, компания Blue Origin занимается разработкой ракет, космических кораблей и технологий для суборбитальных и орбитальных полетов. Самые известные проекты Blue Origin - ракета New Shepard для туристических полетов в космос и тяжелая ракета New Glenn для запуска спутников.

Blue Origin является одним из главных конкурентов SpaceX в частной космической отрасли и сотрудничает с NASA в лунных и космических программах.