RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась прямо во время испытаний в США

05:15 29.05.2026 Пт
2 мин
Взрыв произошел около 21:00 в четверг по восточному времени
aimg Юлия Маловичко
Фото: миллиардер Джефф Безос (Getty Images)

Ракета Blue Origin New Glenn взорвалась в четверг вечером на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. В компании-производителе ракеты сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.

"Во время сегодняшнего испытания горячего огня мы столкнулись с аномалией. Все сотрудники учтены. Мы будем предоставлять обновления, как только узнаем больше", - говорится в заявлении Blue Origin.

Компания Blue Origin должна была заправить ракету топливом в четверг вечером перед запланированным испытательным запуском двигателей ракеты.

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в прошлом месяце успешно запустила свою третью ракету New Glenn Rocket.

Эту ракету готовили к запуску четвертой миссии New Glenn уже 4 июня, чтобы запустить 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo, который конкурирует со Starlink Илона Маска.

Как известно, компания Blue Origin занимается разработкой ракет, космических кораблей и технологий для суборбитальных и орбитальных полетов. Самые известные проекты Blue Origin - ракета New Shepard для туристических полетов в космос и тяжелая ракета New Glenn для запуска спутников.

Blue Origin является одним из главных конкурентов SpaceX в частной космической отрасли и сотрудничает с NASA в лунных и космических программах.

Ранее мы сообщали о первой попытке Blue Origin отправить ракету New Glenn на орбиту, что было зафиксировано в 2025 году.

Также РБК-Украина писало, что после завершения тестового полета ракета SpaceX Starship V3 взорвалась в Индийском океане сразу после приводнения

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: