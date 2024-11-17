Ракет хватит еще на 5-8 ударов. РФ может атаковать Украину чуть ли не еженедельно, - эксперт

Угроза повторных массированных российских обстрелов Украины может сохраняться до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Российский диктатор Владимир Путин может повторять такие атаки чуть ли не каждую неделю.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По мнению Мусиенко, сроки следующей массированной ракетной атаки на Украину будут зависеть от того, какой стиль подготовки выберет Россия. Вероятно, перед атакой россияне снова будут проводить имитационные пуски со стратегической авиации и запускать большое количество дронов.
"Путин заинтересован в том, чтобы растягивать процесс максимально до инаугурации Трампа. У него есть политическая цель, кроме того, чтобы давить на Украину и проводить террор, до инаугурации Трампа окончательно сформировать видение, что нет никакой альтернативы, кроме как заставлять Украину идти на уступки, поскольку Россия сохраняет потенциал и возможности для нанесения таких масштабных атак", - считает эксперт.
По словам Мусиенко, столь масштабные российские атаки, как сегодня, могут происходить с периодичностью раз в две недели или раз в неделю до Нового года или до начала января. Но реальные атаки будут чередоваться с имитационными вылетами авиации.
"Вообще потенциал России из того, что они могли накопить в течение там практически трех месяцев, он может составлять, на масштабные атаки - 4-5 атак, а меньшие - до 6-7-8 атак, если с небольшим количеством ракет", - добавил он.
Как предполагает эксперт, россияне в следующие полтора месяца будут пытаться "создать картинку" для будущей администрации США.
Утром 17 ноября россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Как заявлял президент Владимир Зеленский, враг применил 120 ракет и 90 дронов, а силам ПВО удалось уничтожить более 140 воздушных целей.
Под ударом находились Киев и целый ряд областей. В основном, враг пытался атаковать объекты критической инфраструктуры и энергетики. Как заявляла компания ДТЭК, россияне атаковали ряд теплоэлектростанций.
Подробнее о последствиях российской атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.
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