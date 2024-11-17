ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия обстреляла ТЭС: серьезно повреждено оборудование станций

Украина , Воскресенье 17 ноября 2024 10:30
UA EN RU
Россия обстреляла ТЭС: серьезно повреждено оборудование станций Фото: Россия обстреляла украинские ТЭС 17 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК. Оборудование станций повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.

Отмечается, что это уже восьмая на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

Атака на энергетику

Сегодня оккупанты выпустили по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.

ПВО работала во многих областях Украины. Враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Из-за атаки по Украине ввели графики аварийных отключений света. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
NEWS
Удары по энергетике и пострадавшие. Что известно о массированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике и пострадавшие. Что известно о массированной атаке РФ по Украине
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу