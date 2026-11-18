В одном из фондов Raiffeisen Capital, принадлежащем австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) через ее российское подразделение, 37,3% активов составляют акции подсанкционных российских компаний, в частности "Лукойла", "Роснефти" и "Сургутнефтегаза". В то же время RBI, почти пять лет заявляющий о намерениях покинуть российский рынок, продолжает получать там сотни миллионов евро прибыли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал издания "Бизнес Цензор", подготовленный на основе финансовой отчетности RBI, исследования Grizzly Research и журналистских расследований.

В другом фонде Raiffeisen Capital по состоянию на август 2026 года более 8% активов приходилось на акции российского Сбербанка, который находится под блокирующими санкциями США и Великобритании с 2022 года.

Как отмечает издание, Raiffeisen объясняет невозможность выхода из России ограничениями местного законодательства, необходимостью получать разрешения регуляторов и риском потери активов. В то же время продолжение деятельности банка приносит доходы российскому подразделению и налоговые поступления в бюджет РФ.

Российский Raiffeisen также остается одним из немногих крупных иностранных банков в РФ, которые сохраняют доступ к международной системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Это позволяет обслуживать часть трансграничных операций российского бизнеса.

При этом бизнес в РФ обеспечивает значительную долю прибыли австрийской группы. В 2022 году он принес более 2 млрд евро, или около 54% общей прибыли RBI. За первое полугодие 2026 года российское подразделение заработало около 550 млн евро, обеспечив 44% прибыли группы.

По оценке B4Ukraine и BankTrack, с начала полномасштабного вторжения Raiffeisen уплатил в российский бюджет около 1,9 млрд евро налогов.

Отдельные вопросы вызывает обслуживание российским Raiffeisen операций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. В частности, журналисты "Схем" обнаружили платежи со счетов, связанных с российским государственным оборонным заказом.

В свою очередь, Grizzly Research сообщила об операциях по контрактам на поставку подсанкционных товаров, а также о готовности менеджеров банка открыть счет фонда по сбору средств на дроны для российской армии.

В RBI отвергают обвинения Grizzly Research, называя их отчет вводящим в заблуждение и содержащим фактические ошибки. В группе также заверяют, что внутренний аудит подтвердил соблюдение санкционных требований и курс на постепенное сворачивание бизнеса в России.

Однако, несмотря на многолетние заявления о выходе, банк продолжает работать на местном рынке, генерировать сотни миллионов евро прибыли и пополнять налогами бюджет страны-агрессора.