Raiffeisen держит в инвестфондах акции подсанкционных российских компаний, - СМИ
В одном из фондов Raiffeisen Capital, принадлежащем австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) через ее российское подразделение, 37,3% активов составляют акции подсанкционных российских компаний, в частности "Лукойла", "Роснефти" и "Сургутнефтегаза". В то же время RBI, почти пять лет заявляющий о намерениях покинуть российский рынок, продолжает получать там сотни миллионов евро прибыли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал издания "Бизнес Цензор", подготовленный на основе финансовой отчетности RBI, исследования Grizzly Research и журналистских расследований.
В другом фонде Raiffeisen Capital по состоянию на август 2026 года более 8% активов приходилось на акции российского Сбербанка, который находится под блокирующими санкциями США и Великобритании с 2022 года.
Как отмечает издание, Raiffeisen объясняет невозможность выхода из России ограничениями местного законодательства, необходимостью получать разрешения регуляторов и риском потери активов. В то же время продолжение деятельности банка приносит доходы российскому подразделению и налоговые поступления в бюджет РФ.
Российский Raiffeisen также остается одним из немногих крупных иностранных банков в РФ, которые сохраняют доступ к международной системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Это позволяет обслуживать часть трансграничных операций российского бизнеса.
При этом бизнес в РФ обеспечивает значительную долю прибыли австрийской группы. В 2022 году он принес более 2 млрд евро, или около 54% общей прибыли RBI. За первое полугодие 2026 года российское подразделение заработало около 550 млн евро, обеспечив 44% прибыли группы.
По оценке B4Ukraine и BankTrack, с начала полномасштабного вторжения Raiffeisen уплатил в российский бюджет около 1,9 млрд евро налогов.
Отдельные вопросы вызывает обслуживание российским Raiffeisen операций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ. В частности, журналисты "Схем" обнаружили платежи со счетов, связанных с российским государственным оборонным заказом.
В свою очередь, Grizzly Research сообщила об операциях по контрактам на поставку подсанкционных товаров, а также о готовности менеджеров банка открыть счет фонда по сбору средств на дроны для российской армии.
В RBI отвергают обвинения Grizzly Research, называя их отчет вводящим в заблуждение и содержащим фактические ошибки. В группе также заверяют, что внутренний аудит подтвердил соблюдение санкционных требований и курс на постепенное сворачивание бизнеса в России.
Однако, несмотря на многолетние заявления о выходе, банк продолжает работать на местном рынке, генерировать сотни миллионов евро прибыли и пополнять налогами бюджет страны-агрессора.
Почему Raiffeisen не выходит из РФ?
Российские власти отнесли местное подразделение Raiffeisen к системно значимым банкам, поэтому его продажа требует специального разрешения и согласования с регуляторами.
По данным СМИ, Москва не заинтересована в выходе банка, поскольку он остается важным каналом трансграничных расчетов России и доступа к SWIFT. В частности, в октябре 2025 года российские органы заблокировали соглашение о продаже местной дочерней структуры RBI.
В самом банке задержку с выходом объясняют юридическими и регуляторными ограничениями в России. В то же время в 2025 году RBI приостановил активные попытки продажи российского бизнеса на фоне геополитической неопределенности.
В октябре 2026 года новый глава RBI Михаэль Геллерер в комментарии Reuters заявил, что банк покинул бы российский рынок "уже завтра", если бы имел такую возможность. Вместе с тем он признал, что не получал прямых сигналов от российских властей о возможной конфискации активов.
Что говорят в Райффайзен Банке в Украине
РБК-Украина обратилось в пресс-службу украинского Райффайзен Банка с запросом о том, как в финансовом учреждении оценивают репутационные риски из-за продолжения работы материнской группы в России.
В ответе там не прокомментировали деятельность RBI в РФ, вместо этого подчеркнув юридическую независимость украинского банка.
"Райффайзен Банк является украинским банком и отдельным юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Украине в соответствии с законодательством Украины. Банк соблюдает требования санкционного законодательства и другие ограничения, установленные законодательством Украины в связи с полномасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины", - отметили в пресс-службе.
В банке также добавили, что с первых дней полномасштабного вторжения он "заявил о своей принципиальной патриотической позиции и продолжает работать для украинских клиентов, бизнеса и общин".
Кроме того, в финансовом учреждении назвали себя крупнейшим иностранным банком-кредитором украинской экономики (в частности, аграриев, ритейла, поставщиков топлива и фармацевтических компаний) и крупнейшим гуманитарным донором среди банков Украины.