Raiffeisen тримає в інвестфондах акції підсанкційних російських компаній, - ЗМІ
В одному з фондів Raiffeisen Capital, що належить австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International (RBI) через її російський підрозділ, 37,3% активів становлять акції підсанкційних російських компаній, зокрема "Лукойлу", "Роснафти" та "Сургутнафтогазу". Водночас RBI, який майже п'ять років заявляє про наміри залишити російський ринок, продовжує отримувати там сотні мільйонів євро прибутку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал видання "Бізнес Цензор", підготовлений на основі фінансової звітності RBI, дослідження Grizzly Research та журналістських розслідувань.
В іншому фонді Raiffeisen Capital станом на серпень 2026 року понад 8% активів припадало на акції російського Сбербанку, який перебуває під блокувальними санкціями США та Великої Британії з 2022 року.
Як зазначає видання, Raiffeisen пояснює неможливість виходу з Росії обмеженнями місцевого законодавства, необхідністю отримувати дозволи регуляторів та ризиком втрати активів. Водночас продовження діяльності банку приносить доходи російському підрозділу та податкові надходження до бюджету РФ.
Російський Raiffeisen також залишається одним із небагатьох великих іноземних банків у РФ, які зберігають доступ до міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Це дає змогу обслуговувати частину транскордонних операцій російського бізнесу.
При цьому бізнес у РФ забезпечує значну частку прибутку австрійської групи. У 2022 році він приніс понад 2 млрд євро, або близько 54% загального прибутку RBI. За перше півріччя 2026 року російський підрозділ заробив близько 550 млн євро, забезпечивши 44% прибутку групи.
За оцінкою B4Ukraine та BankTrack, від початку повномасштабного вторгнення Raiffeisen сплатив до російського бюджету близько 1,9 млрд євро податків.
Окремі питання викликає обслуговування російським Raiffeisen операцій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ. Зокрема, журналісти "Схем" виявили платежі з рахунків, пов'язаних із російським державним оборонним замовленням.
Своєю чергою, Grizzly Research повідомила про операції за контрактами на постачання підсанкційних товарів, а також готовність менеджерів банку відкрити рахунок фонду зі збору коштів на дрони для російської армії.
У RBI відкидають звинувачення Grizzly Research, називаючи їхній звіт оманливим і таким, що містить фактичні помилки. У групі також запевняють, що внутрішній аудит підтвердив дотримання санкційних вимог і курс на поступове згортання бізнесу в Росії.
Однак, попри багаторічні заяви про вихід, банк продовжує працювати на місцевому ринку, генерувати сотні мільйонів євро прибутку та наповнювати податками бюджет країни-агресора.
Чому Raiffeisen не виходить з РФ?
Російська влада віднесла місцевий підрозділ Raiffeisen до системно значущих банків, тому його продаж потребує спеціального дозволу та погодження регуляторів.
За даними ЗМІ, Москва не зацікавлена у виході банку, оскільки він залишається важливим каналом транскордонних розрахунків Росії та доступу до SWIFT. Зокрема, у жовтні 2025 року російські органи заблокували угоду з продажу місцевої дочірньої структури RBI.
У самому банку затримку з виходом пояснюють юридичними та регуляторними обмеженнями в Росії. Водночас у 2025 році RBI призупиняв активні спроби продажу російського бізнесу на тлі геополітичної невизначеності.
У жовтні 2026 року новий очільник RBI Міхаель Геллерер у коментарі Reuters заявив, що банк залишив би російський ринок “вже завтра”, якби мав таку можливість. Разом з тим він визнав, що не отримував прямих сигналів від російської влади про можливу конфіскацію активів.
Що кажуть у Райффайзен Банку в Україні
РБК-Україна звернулося до пресслужби українського Райффайзен Банку із запитом, як у фінустанові оцінюють репутаційні ризики через продовження роботи материнської групи в Росії.
У відповіді там не прокоментували діяльність RBI в РФ, натомість наголосили на юридичній незалежності українського банку.
"Райффайзен Банк є українським банком та окремою юридичною особою, зареєстрованою і такою, що здійснює свою діяльність в Україні відповідно до законодавства України. Банк дотримується вимог санкційного законодавства та інших обмежень, установлених законодавством України у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України", - зазначили у пресслужбі.
У банку також додали, що з перших днів повномасштабного вторгнення він "заявив про свою принципову патріотичну позицію і продовжує працювати для українських клієнтів, бізнесів і громад".
Крім того, у фінустанові назвали себе найбільшим іноземним банком-кредитором української економіки (зокрема аграріїв, ритейлу, постачальників пального та фармацевтики) і найбільшим гуманітарним донором серед банків України.