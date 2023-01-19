В рейтинге банков Украины по количеству отделений в 2022 году впервые сменился лидер

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, в Украине было 67 действующих банков. В 2022 году было закрыто четыре банка, в которых год назад было 301 отделение: Проминвестбанк (1), Мегабанк (153), Сбербанк (85) и Банк Сич (62).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 287 отделений.

В государственном Ощадбанке осталось 1 182 отделения (-420).

Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (350) и Укрсиббанк (233). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (226).