У Raiffeisen нет плана с конкретными шагами выхода из России, - НБУ

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявленном по результатам общего собрания 30 марта. В то же время, конкретного плана заявление не содержит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ .

Как отметили в НБУ, заявление RBI "не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации".

Однако в НБУ считают, что заявление "может свидетельствовать о переходе от поиска "стратегических вариантов будущего" к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации Райффайзенбанка Россия из группы".

"Выражаем надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив", - добавили в НБУ.

В пресс-службе сообщили, что глава НБУ Андрей Пышный обратился в наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал Группу не медлить с решением по выходу банка из РФ.

Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. "Соглашение, позволяющее принадлежащему Кремлю банку сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и в дальнейшем поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений", - отметили в пресс-службе.

Напомним, председатель наблюдательного совета Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер во время общего собрания 30 марта выступил против "нравственно высокомерных" критиков его операций в России. Хамеседер обвинил критиков в "черно-белом моральном мышлении" из "безрисковой зоны комфорта" и сказал, что большинство западных компаний не покинули Россию.

В то же время генеральный директор Йоханн Штробль заявил, что банк будет заниматься возможной продажей или выделением своего российского бизнеса. Он сказал, что он будет продолжать сокращать деятельность в России, пока рассматривает эти варианты, но сохранит там часть бизнеса, чтобы сохранить свою банковскую лицензию.