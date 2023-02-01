Raiffeisen Bank и не только. Зеленский просит вывести австрийский бизнес из России
Несмотря на российскую агрессию в Украине, некоторые австрийские компании не покидают Россию, продолжая таким образом поддерживать государство-террориста налогами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
"Мы отмечаем ситуацию с австрийскими бизнесами, которые, несмотря на ужасный российский террор, не покидают Россию, продолжают, по нашему мнению, поддерживать государство-террориста налогами. И поэтому мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул ситуацию по Reiffeisen Bank, который не только работает в России, но и принимает решение, например, о налоговых каникулах для мобилизованных в российскую армию.
"Мы считаем, что это недопустимо в сегодняшних реалиях. Мы призываем австрийскую сторону принять все возможные усилия, чтобы отдельные компании действительно не подставляли австрийское общество. Я верю, что этот важный вопрос будет решен на основе общих ценностей", - отметил президент.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что австрийский Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году заработал на территории России, с рынка которой он якобы собирается уйти после вторжения в Украину.
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