Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із Росії

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході спільної пресконференції з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом.

"Ми відзначаємо ситуацію з австрійськими бізнесами, які попри жахливий російський терор не залишають Росію, продовжують, на нашу думку, підтримувати державу-терориста податками. І тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну", - сказав Зеленський.

Він підкреслив ситуацію щодо Reiffeisen Bank, який не лише працює в Росії, а й ухвалює рішення, наприклад, про податкові канікули для мобілізованих у російську армію.

"Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми закликаємо австрійську сторону вжити всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії дійсно не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання буде вирішено на основі спільних цінностей", - зазначив президент.