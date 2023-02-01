ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із Росії

Новость на русском →
Середа 01 лютого 2023 18:25
Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Попри російську агресію в Україні деякі австрійські компанії не залишають Росію, продовжуючи таким чином підтримувати державу-терориста податками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході спільної пресконференції з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом.

"Ми відзначаємо ситуацію з австрійськими бізнесами, які попри жахливий російський терор не залишають Росію, продовжують, на нашу думку, підтримувати державу-терориста податками. І тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну", - сказав Зеленський.

Він підкреслив ситуацію щодо Reiffeisen Bank, який не лише працює в Росії, а й ухвалює рішення, наприклад, про податкові канікули для мобілізованих у російську армію.

"Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми закликаємо австрійську сторону вжити всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії дійсно не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання буде вирішено на основі спільних цінностей", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що австрійський Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року заробив на території Росії, з ринку якої він нібито збирається піти після вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Австрія банки
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам