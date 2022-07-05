Як відхід Путіна від влади вплине на війну: відповідь Данілова

Відхід президента РФ Володимира Путіна від влади не змінить ситуацію на користь України. У керівництві Росії залишиться багато його однодумців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова в інтерв'ю " Апостроф TV ".

"Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни (повернення територій - ред.). Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, будь-хто може бути "путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального спрямування", - заявив Данілов.

За його словами, навіть якщо Путін піде, то Україна не зможе вважати, що "все закінчилося".