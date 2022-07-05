Як відхід Путіна від влади вплине на війну: відповідь Данілова
Відхід президента РФ Володимира Путіна від влади не змінить ситуацію на користь України. У керівництві Росії залишиться багато його однодумців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова в інтерв'ю "Апостроф TV".
"Це помилка, що якщо не буде Путіна, то будуть зміни на користь нашої країни (повернення територій - ред.). Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують РФ, будь-хто може бути "путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального спрямування", - заявив Данілов.
За його словами, навіть якщо Путін піде, то Україна не зможе вважати, що "все закінчилося".
Нагадаємо, раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путін серйозно хворий.
Також ми писали, що, за інформацією російського видання "Проект", Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, що спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.
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