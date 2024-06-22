В Рафахе обстреляли лагерь беженцев, есть погибшие. Израиль отрицает причастность

Днем в пятницу, 21 июня, крупнокалиберные снаряды упали в нескольких метрах от офиса и жилых помещений МККК. В результате удара были повреждены здание офиса, которое окружено сотнями перемещенных гражданских лиц, живущих в палатках.

По данным Красного Креста, после обстрела в ближайший полевой госпиталь организации поступило 22 погибших и 45 пострадавших.

Представитель армии Израиля заявил, что "нет никаких признаков" того, что по палаточному городку ударили именно израильские силы.

"Проведенное предварительное расследование свидетельствует о том, что нет никаких признаков того, что ЦАХАЛ нанес удар по гуманитарной зоне в Аль-Маваси. Инцидент находится на стадии разбирательства", - сказал представитель ЦАХАЛа.

Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, обвинило в обстреле Израиль и заявило о 25 погибших и 50 раненых.