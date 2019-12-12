МОЗ затвердило нові лікарські спеціальності

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Крім того, змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога

Міністерство охорони здоров'я внесло до Довідника кваліфікаційних характеристик професій чотири нові спеціальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Відтепер з’являться нові спеціальності - лікар-кардіолог інтервенційний, лікар-кардіолог-електрофізіолог, лікар-кардіолог дитячий та лікар-ревматолог дитячий.

Зазначається, що також змінили кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога.

"Впровадження нових спеціальностей дозволить простіше опановувати та застосовувати на практиці ефективні сучасні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Так, нині ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів з симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанних втручань стають обов'язковими.

В Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) та оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування.

Відзначається, що кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності з 1 січня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорон здоров'я напрацьовують законопроект про обов’язкове страхування відповідальності лікаря.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік протипоказань і застережень в календар профілактичних щеплень.