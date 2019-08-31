ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арахамія заявив, що керівницю МОЗ згодом замінять

Новини » Політика    31.08.2019 - 02:45
Арахамія заявив, що керівницю МОЗ згодом замінять
Фото: Михайло Радуцький (facebook com boris clinic)

Михайло Радуцький може стати міністром через три місяці

Міністерство охорони здоров’я через кілька місяців може очолити депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія в ефірі телеканалу ZIK.

За словами Арахамії, чинна керівниця МОЗу Зоряна Скалецька стане заступницею міністра.

"На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра", - заявив голова фракції.

Арахамія пояснив, що Радуцькому потрібний час, щоб "привести в порядок всі свої справи по бізнесу".

"Він же зараз народний депутат, він не має керувати бізнесом, але він повинен підготуватись до декларування. Тобто, є якісь там речі", - сказав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що після парламентських виборів партія "Слуга народу" всерйоз розглядала кандидатуру власника клініки "Борис" Михайла Радуцького на пост міністра охорони здоров'я. Однак уже на початку серпня він зазначив, що не збирався очолювати МОЗ.

Нагадаємо, на першому засіданні Верховної ради України Зоряну Черненко призначили міністром охорони здоров'я.

Рада призначила Загороднюка міністром оборони Запропоновані кандидатури на посаду голів МЗС і Міноборони
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниминистрРадуцкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся