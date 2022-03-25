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Червоний Хрест України не має відношення до візиту міжнародного комітету до РФ та відкриття там офісів МКЧХ

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П'ятниця 25 березня 2022 09:04
Червоний Хрест України не має відношення до візиту міжнародного комітету до РФ та відкриття там офісів МКЧХ Фото: Червоний Хрест України не має відношення до візиту Міжнародного комітету Червоного Хреста до РФ (delo ua)
Автор: Артем Горовенко

Червоний Хрест України працює тільки на території України та не має жодного відношення до офіційного візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Червоного Хреста України.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ/ Червоний Хрест України) та Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - це різні організації. Червоний Хрест України має виключно національний мандат - працює тільки на території України.

МКЧХ має міжнародний мандат - виступає в ролі нейтрального та неупередженого посередника між усіма сторонами збройного конфлікту для вирішення гуманітарних проблем.

"Хочемо наголосити, що Червоний Хрест України не має жодного відношення до офіційного візиту МКЧХ до Російської Федерації, не має жодного відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Ростові-на-Дону. Завдяки вашій допомозі та у співпраці з держаними органами України всі наші співробітники і волонтери Червоного Хреста України кожен день, наражаючи себе на небезпеку, працюють для порятунку і допомоги цивільному населенню, яке постраждало в результаті збройної агресії", - зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Також він відзначив, що Червоний Хрест України - захищає життя людей, полегшує їх страждання під час збройних конфліктів і природних катастроф, а також сприяє органам державної влади у діяльності в гуманітарній сфері. Товариство допомагає у наданні гуманітарної допомоги, супроводжує роботу місцевих органів влади під час евакуації населення, але самостійно не може ініціювати гуманітарні коридори.

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