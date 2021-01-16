Радуцький назвав можливу ціну на COVID-вакцину в приватних клініках

Голова комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що вакцина від коронавірусу в приватних клініках України може коштувати 700-750 гривень. Йдеться про вакцину від китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він зокрема розповів, як формується ціна на вакцинацію.

"Якщо ми бачимо, що Україна закуповує у компанії Лекхім вакцину за 17,8 долара, до цього зазвичай треба додати: кабінет щеплення, медична сестра, чия праця буде використовуватися, і консультація лікаря, - то, найімовірніше, я думаю, приватні лікарні додадуть десь 200 гривень до ціни закупки", -сказав він.

Таким чином, за його словами, ціна має бути 700−750 гривень у приватних клініках.

Раніше Радуцький заявляв, що вакцинація від COVID в Україні буде повністю проведена за державний рахунок. Всі витрати профінансує Міністерство фінансів.

Нагадаємо, в 46 країнах почалася вакцинація від коронавірусу. При цьому 38 з них - це країни з високим рівнем доходу.

В матеріалі РБК-Україна ми розповідали, чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19.